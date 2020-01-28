شكرا لقرائتكم خبر عن الساحر والسندريلا × صورة.. محمد محمود عبد العزيز يحيى ذكرى ميلاد سعاد حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة السندريلا سعاد حسنى، التى حلت الأحد الماضى 26 يناير، بنشر صورة نادرة له فى مرحلة الطفولة مع والده الساحر محمود عبد العزيز، والفنانة الراحلة.

يشار إلى أن محمد محمود عبد العزيز، لم يفت أى فرصة للتعبير عن حبه لوالده النجم الراحل محمود عبد العزيز، فدائما ما يعبر فى بوستات حزينة عن فراقه والحنين إليه، فلا شك أن عند وفاة الأب يشعر الإنسان بعدم وجود سنده له فى الحياة، وفى بوست مطلع يناير الجارى، احتفى نجل الساحر المنتج محمد محمود عبد العزيز من خلاله بالعام الحالى 2020، حيث نشر صورة تجمعه بوالده، معلقًا عليها: "أول صور 2020، عادة ربنا ما يقطعها، كل سنة وحضرتك طيب وفى مكان أحسن من هنا.. وأدفع عمرى كله وأرجع للحظة دى وأسند على حضرتك برضه، وأقسم بالله العظيم أنا لسه ساند على حضرتك يا أحن وأغلى وأطيب أب فى الدنيا.. ادعيلى عند حضرتك يا حاج.. اسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

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لم تكن هذه المرة الأولى التى يعبر فيها نجل الساحر عن حبه لوالده وتعلقه به، حيث ينشر عادة عديد الصور التى توضح تلك العلاقة القوية، وقد كشف مؤخرا عن صورة جديدة للساحر محمود عبد العزيز حيث شاركها مع جمهوره وعلق قائلاً: "الصورة دى اتشافت كتير بس عمرها ما اتشافت كاملة، النهارده لقيت الصورة الكاملة اللى فيها العائلة كاملة "أبويا و أمى و أنا و ده طبعا قبل وصول أخى العزيز كريم.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا".