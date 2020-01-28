صفاء جلال في جلسة تصوير كلاسيكة بأحد المسارح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: خضعت الفنانة صفاء جلال، مؤخرًا لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية داخل أحد المسارح. ونشرت صفاء، صورا من الجلسة عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "السيشن ده بحبه قوي". وتشارك الفنانة صفاء جلال في مسلسل "بخط الإيد" الذي تعرض حلقاته حاليًا، من بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى، وينتمى العمل لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، وهو من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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