مصطفى خاطر عن صورته مع القطة: "حاسس إني مربي صقر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: نشر الفنان مصطفى خاطر، صورة تجمعه مع قطته عبر حسابه على "إنستجرام". وعلق خاطر، على الصورة: "أنا حاسس إني مربي صقر مش قطة". Advertisements وتفاعل متابعوه مع الصورة خلال تعليقاتهم ومنها: "سيبها تلعب معاك"، و"حلوة أقسم بالله"، "ربنا هيكرمك بسبب القطة اللي لقيتها وخدتها واهتميت بيها". يذكر أن، الفنان مصطفى خاطر، يستعد لبدء تصوير أولى مشاهده في مسلسله الدرامي الجديد "وصل أمانة"، الذي يشاركه البطولة على ربيع، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وهو من إنتاج شركة سينرجي.

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