غادة عبدالرازق تكشف مواصفات فتى أحلامها وتفاصيل مسلسلها الجديد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قالت الفنانة غادة عبدالرازق، إن سبب قبولها لفيلم "حفلة 9"، إنه مكتوب بشكل جيد، كما أن الدور جديد عليها بالمرة ولم تقدمه من قبل.

وأضافت غادة في تصريجات لبرنامج "إم بي سي تريندنج"، أنها تعلب شخصية روز "البالرينا" المعتزلة.

وتابعت غادة عبدالرازق أنها تستعد لخوض السباق الرمضاني، بمسلسل "سلطانة ام عز"، مشيرة إلى أن المسلسل ينتمنى للأعمال الشعبية، موضحة أنها قد لا تلحق بالسباق الرمضاني لضيق الوقت، وربما يتم تأجيل العمل للعام المقبل.

Advertisements

وعن الصورة المنتشرة لها بفستان الزفاف، قالت غادة إن الصور ترويجية للفيلم الجديد قائلة: "كنت أتمنى والله يكون حقيقة".

وعن مواصفات زوجها المستقبلي، أوضحت أن يكون رجلا محترما وطموح ويحبها وهي الموصفات الطبيعية، مشيرة إلى أنها لا تهتم أن يكون زوجها ثريا للغاية.