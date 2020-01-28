فيديو| محمد رمضان يستعرض "سلسلته الألماظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

استعرض الفنان محمد رمضان، "سلسلته الألماظ" الجديدة أمام جمهوره.

ونشر رمضان، فيديو عبر حسابه على "انستجرام"، وهو يستعرض السلسلة لجمهوره، دون أن يعلق خلال الفيديو، لكنه علق عبر حسابه: "الماس".

يذكر أن، محمد رمضان، يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل"البرنس"، ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.