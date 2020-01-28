صور.. ندوة فيلم الممر بحضور محمد جمعة

أقيم مساء اليوم ندوة عرض فيلم الممر ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي وعقب العرض ندوة أدارها الناقد خالد محمود وبحضور الفنان محمد جمعة.
أعرب محمد جمعة عن سعادته بعرض فيلم الممر في مهرجان جمعية الفيلم السنوي وفخره بهذا العرض مما يدل على مدى أهمية الفيلم ليتم اختياره ضمن مهرجانعريق مثل مهرجان جمعية الفيلم وهو الأمر الذي ينفي تصنيف الممر بأنه فيلم عسكري أو يخاطب شريحة معينة من الجمهور.
أضاف جمعة إن فيلم الممر يستحق أن يتم الحديث عنه وانتقاده لرؤية الجوانب الإيجابية والسلبية فيه مما يفتح الباب لإنتاجمثل هذا النوع من الأفلام، وأكد على أهمية الندوة التي تعقب عرض الفيلم في المهرجان والتي تفيد صناع الأعمال الفنية بشكل كبير.
الجدير بالذكر إن فيلم الممر هو ثالث الأفلام المعروضة في مهرجان جمعية الفيلم السنوي وهو من إخراج شريف عرفة ومن بطولة أحمد عز، هند صبري، إياد نصار، محمد جمعة، أحمد فلوكس، أسماء أبو اليزيد، محمد فراج وغيرهم عدد كبير من نجوم الفن.
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