سومر نجار: هذه شروطي لتكرار تجربة التمثيل.. والسوشيال ميديا سلاح ذو حدين

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أكد المغني السوري سومر نجار أنه لا يمانع من تكرار تجربة التمثيل والغناء التي قدمها في مسلسل "الثريا" قبل أعوام طويلة، والتي شكلت منعطفا في حياة الفنان السوري خاصة بعد النجاح الذي لاقاه العمل في ذلك الوقت.

وأضاف نجار أن عدم ممانعته من تكرار التجربة تتعلق بشروط يجب توافرها حتى تحقق له الغاية من هذه الخطوة وأهمها أن تكون شخصيته التي يؤديها لمطرب، وأن يكون الدور موظفا بشكل منطقي لخدمة المشهد الدرامي، متمنيا أن يحاول الكتّاب توظيف شخصية المغني في الدراما بشكل صحيح.

وأضاف نجار أن مشروعه ليس مشروع ممثل، وإلا لكان بحث عن نفسه في المعهد العالي للفنون المسرحية من خلال دراسة التمثيل لكن في حال أعيد طرح الفكرة التي قدمها في تسعينات القرن الماضي كممثل ومغن سيوافق بالتأكيد خاصة وأن الدور وقتها كان مكتوبا له وأدى فيه شخصية مغنٍ في العهد العثماني ويغني بأكثر من لغة، وتجمعه قصة حب مع فتاة تكبره بالسن، لافتا إلى أنه بالمقابل سيرفض أي عرض تمثيلي لاعلاقة له بالموسيقى والغناء.

وأوضح الفنان الذي درس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى وتخصص بالغناء الشرقي أن مشروعه هو الغناء، وهو ما يسعى إلى تطويره دائما متحدثا عن مشاركته في حفل "مؤلفات موسيقية لحن الجمال والكمال" مع المايسترو كمال سكيكر وإلى جانب عدد من الفنانين، معتبرا أن ما تم تقديمه من مؤلفات كمال سكيكر الموسيقية والتي يقدم بعضا منها لأول مرة بشكل كامل وغنى خلاله نجار قصيدة "شآم العز سيدة الكرام" من كلمات الشاعر صالح هواري يشكل حالة عناق مع الموسيقى وجمهورها ومحبيها.

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شارات المسلسلات

وبالنسبة لغناء شارات المسلسلات؛ قال سومر نجار إنه لا يمانع غناءها خاصة وأنه تجاوب في هذا المجال لكنه يشترط أن تتوافر الكلمة الجميلة وتكون حاضرة إلى جانب عوامل أخرى أهمها ملاءمتها لقصة العمل، وتكاملها مع اللحن وتتضمن حكاية يتفاعل معها المستمعون والمتابعون، مضيفا أنه غنى شارة أكثر من عمل بالتعاون مع رضوان نصري ورعد خلف.

كذلك تحدث نجار عن عناصر نجاح الأغنية في الوقت الحالي، ورأى أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين معتبرا أن الفنان عندما يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يكون متنبها وضمن فريق متكامل يشرف على هذا العمل.