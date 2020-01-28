شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة × رسالة: هناك طعم لكل المشاعر القاسية وشجن مع الروح التى نزفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة السورية أصالة نصرى، إن هناك طعم لكلّ المشاعر القاسية، وهو مرّ ولا يمرّ بسبب غصّة أغلقت حتّى مرور النَفَس، مضيفة: "أنا أهوى أنّ أخرج منّ حزنى متى هو يشاء".



أصالة

وكتبت أصالة، عبر حسابها على انستجرام: "صدق الّذين قالوا.. أنّ هناك طعم لكلّ المشاعر القاسية، وهو مرّ ولا يمرّ بسبب غصّة أغلقت حتّى مرور النَفَس، وطعم شجن مع الرّوح الّتى نزفت، ولأّنّها أصبحت ذكرى ومازالت تنسحب منّ شرايين القلب، وطلوعها مؤلمّ، وأنا أهوى أنّ أخرج منّ حزنى متى هو يشاء".



أصالة

من ناحية أخرى، حقق كليب "شامخ" أول أعمال النجمة أصالة هذا العام، مشاهدات كبيرة عبر موقع "يوتيوب"، حيث حقق ما يقرب من 7 ونصف مليون مشاهدة فى أقل من 3 أسابيع.

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و سبق وأعلنت الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان عن انفصالهما بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعدما كانا ينفيان الخبر، وبعد أيام من تداول الأخبار الخاطئة عن أسباب الانفصال، خرج طارق العريان عن صمته، بعدما أصابه الغضب من القصص الخاطئة والمفبركة حوله انفصاله عن نجمة الغناء أصالة بحسب تعبيره، وقال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكى على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.

وأعلنت الفنانة أصالة، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".