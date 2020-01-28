شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثي يطرح أغنية جديدة بعنوان "محروق أبو الجنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبي محمود الليثي لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "محروق أبو الجنيه " خلال الأيام المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية، كما يستعد الليثي لإحياء حفل غنائى، يوم الجمعة المقبل في مدينة بورسعيد، ومن المقرر أن يقدم الليثي عددا من أشهر أغنياته والتي يتفاعل معها الجمهورمنها "اطاوع"و " هتجوز تانى" و"هاقطعك" و" الست لما "، و" يا عم يا صياد"، "بونبوناية"، "سيما سيما"، "سوق البنات" وغيرها من الأغاني.

من ناحية أخرى غنى محمود الليثي مؤخراً باللهجة البدوية أغنية باحتفالية "مصرنا" يوم الجمعة الماضى، التى أقيمت على استاد القاهرة لدعم الدولة المصرية

كان آخرأعمال محمود الليثي في السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسي، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، صافيناز، نرمين ماهر ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى، ودارت أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول الفنان المشهور "الليثي" الذي يضطر للزواج من بوسي، بعد أن اشترط جدهما في وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذي يبلغ خمسة مليون جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيق.

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وعاش محمود الليثى نشاطاً غنائياً كبيراً فى ليلة رأس السنة، بعدما أحيا 4 حفلات غنائية دفعة واحدة احتفالاً بالعام الجديد 2020، الأولى مع رامى صبرى ووائل جسار، والثانية مع أحمد شيبة، والثالثة في التجمع الخامس مع مصطفي حجاج وأحمد شيبة وأوكا وأورتيجا.