شاهد.. فيفي عبده بـ نيو لوك: “بحبك يا امين”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2020 02:55 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديد، عبر حسابها على انستغرام، اعربت من خلاله عن سعادتها بإطلالتها.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو بكامل اناقتها مرتدية فستان اسود مع جاكيت زهري كاشفة ان البرد شديد وانها لم تستطع البث مباشرة بسبب ذلك.

ووجهت فيفي عبده رسالة الى الميكب ارتيست امين قائلة: “النهاردة امين عاملي نيو لوك بصراحة انبسطت يا امين اوي النهاردة عايزة اقولك انه الدنيا برد كنا عايزين نطلع اونلاين بس ما قدرناش نطلع”.

وختمت فيفي عبده كلامها قائلة: “كل سنة وانتم طيبين بحبك يا امين”.