محامية صالح الجسمي توضح الموقف القانوني للتنازل عن قضيته مع مريم حسين‎

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أوضحت حوراء موسى المحامية والوكيل القانوني للإعلامي صالح الجسمي، الموقف القانوني في قضية الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي والفنانة المغربية مريم حسين بعد تصاعد الأمور وإصدار حكم من قبل محكمة استئناف دبي بحبس الفنانة شهرا وإبعادها عن الإمارات وبراءة الجسمي.

وجاء رد موسى بعد تدخل الفنانة الإماراتية أحلام بطلبها من صالح الجسمي بالتنازل تعاطفا مع مريم حسين وقالت له إنها امرأة مكسورة ولديها طفلة خاصة أنه انتصر مردفة: "وين إنسانيتكم".

وردت حوراء موسى: "الغالية أم فاهد بصفتي وكيلة عن صالح أود توضيح أمر تهمة هتك العرض بالرضا ليست من فئة الجرائم التي يجوز فيها التنازل".

وأضافت محامية صالح الجسمي: "التنازل يكون في بعض الجرائم التي نص القانون عليها حصرا مثل السب والقذف، بالتالي لا يستطيع بحكم القانون موكلي صالح أن يتنازل عن الدعوى لأنها حق خالص للدولة".

وكانت أحلام كتبت: "قلبك يوجعك وما تنام عزيزي؟! طيب قلبك ما يوجعك على بنت صغيرة انتظر ردك العفو عند المقدرة يا أخي هاذي حرمة مكسورة الجناح مب عشانها عشان بنتها الصغيرة طفلة".

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وأردفت الفنانة الإماراتية: "تعرف شو معنى سجن ونقطة سودة في حياة الإنسان يا أخي وين إنسانيتكم ماتت؟! انت خلاص انتصرت وهذا اللي يهمك".

وتابعت: "‏حرام بنت تنسجن وعندها طفلة حنا ياما تأذينا بس لي وصل الأمر إلى السجن الإنسان يكون إنسان، الكبر فقط لله أخذت عهد على نفسي أني ما أتدخل في أي شي وهاذي الإنسانة لا تربطني بها معرفة إنما في النهاية لو ما أعرفها بدافع أنها ما تدخل السجن عشان البنت البريئة اللي بين ايديها خلك أكبر".

وأنهت الفنانة الإماراتية حديثها: ‏"وعندي طلب منك أخير وأتمنى تاخذه بعين الاعتبار اترك عنك المهاترات والكلام عن هاذي وذيك أعتقد أن عندك أشياء أهم وإذا ما عندك حاول تبحث وتجدد نفسك لتكسب ود الناس أكثر شوف أخوك حسين الجسمي مدرسة وإنسان الكل يحترمه لأنه عمل أساس لنفسه ومريم حسين هي بنت وكل إنسان يغلط خليك أحسن وتنازل".

فيما قدمت مريم حسين اعتذارها صراحة للإعلامي صالح الجسمي، وقالت عبر حسابها على "تويتر": "أولا: لك جزيل الشكر على مسعاك الكريم يا أم فهد وهذا من أصلك الطيب، ثانيا: بخصوص الاعتذار على راسي وهذي رسالتي بموجب اعتذار مباشر للأخ صالح وأتأمل يقبل اعتذاري ولي الشرف بالتواصل معاك يالقلب الكبير وأتمنى يسود الود معه".