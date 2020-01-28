شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمه لتركى آل الشيخ: ربنا يقومك بالسلامة لكل حبايبك وشكرا على كل حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشاعر والسيناريست أمير طعيمة، على الدعاء للمستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها المستشار السعودى مؤخرا، متمنيا له السلامة والعافية.

ونشر طعيمة، عبر حسابه على انستجرام، صورة له برفقة المستشار تركى، صحبها بتعليق: "ألف سلامة عليك يا معالى المستشار.. وربنا يقومك بالسلامة لكل حبايبك، وشكرا على كل حاجة".





وكان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، طمأن متابعيه عن حالته الصحية، مقدما الشكر لمن سأل عنه، مطالبا إياهم بعدم الالتفات للشائعات والأخبار الزائفة.





ونشر المستشار السعودى، صورة له أثناء إجراء بعض الفحوصات الطبية، ويبدو عليه التعب والإرهاق، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "أشكر كل من سأل عنى، أنا بخير ولا تسمعون الاشاعات".

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كان المستشار تركى آل الشيخ، نشر صورة له داخل أحد المستشفيات، بعدما أصيب بوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، وكشفت الصفحة الرسمية له وهو يجرى بعض الفحوصات الطبية ويتلقى العلاج.

من ناحية أخرى، أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، اتصالًا هاتفيًا بالمستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والرئيس الشرفى للنادى بعد الجراحة الأخيرة التى أجراها مؤخرا فى أمريكا.

وأعرب الخطيب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمستشار تركى آل الشيخ، وأن يتجاوز الوعكة الصحية التى ألمت به، خاصة أنه سيخضع لجراحة أخرى خلال أيام، وأن يعود بموفور الصحة والعافية إلى وطنه وأهله ومحبيه.

وكان النادى الأهلى قد أصدر بيانا أكد خلاله عدم مناقشة استقالة الشيخ ترك آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادى الأهلى.