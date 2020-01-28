شكرا لقرائتكم خبر عن The Gentlemen يتخطى تكلفة ميزانيته فى يومين عرض حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم The Gentlemen لـ الممثل العالمى ماثيو ماكنهوي أن يحقق إيرادات جيدة، في أولى أيام عرضه في دور العرض المختلفة حول العالم، والتي ساعدته في تخطى تكلفة ميزانيته التي وصلت إلى 18 مليون دولار أمريكى، ووصلت إيرادات الفيلم الجديد إلى 22 مليون و 120 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه يوم 24 يناير الجارى، والعمل من إنتاج شركة STX Entertainment، ويدور في إطار أكشن وجريمة.

وأنقسمت إيرادات فيلم The Gentlemen، إلى 3 مليون و 720 ألف دولار أمريكى في دور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية، و18 مليون و400 ألف دولار في دور العرض المختلفة حول العالم، وحصل الفيلم الجديد على تقييم وصل إلى 8.1 على موقع " imdb".

فيلم The Gentlemen من بطولة ماثيو ماكنهوي، تشارلي هونام، ميشيل دوكيري، جيريمي سترونج، كولين فاريل، هنري جولدينج، هيو جرانت، جيسون وونج، كريستوفر إيفانجيلو، إليوت سومنر، كلوي أروسميث، بريتاني اشورث، راسل بالوج، سيمون. ر. باركر، ستيف بارنيت.

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ويدور فيلم الأكشن The Gentlemen حول رئيس عصابة للمخدرات، بريطاني الجنسية، يقرر بيع إمبراطوريته المربحة للغاية لسلالة من أصحاب المليارات في أوكلاهوما.

الفيلم من إخراج جاي ريتشي، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع إيفان أتكينسون، مارن ديفيز، الفيلم الجديد من إنتاج STX Entertainment.

يذكر أن الممثل العالمى ماثيو ماكونهى كان قد انضم إلى موقع الصور إنستجرام في نوفمبر من العام الماضى، 2019، وذلك احتفالا بـ عيد ميلاده الـ 50، يوم 4 نوفمبر الماضى، وبالفعل يقترب ماكونهى من تحقيق 3 مليون متابع له، وكانت قد وصل عدد المتابعين في أول ساعات من إنضمامه إلى الموقع، باسم الصفحة التي أطلق عليها اسم " officiallymcconaughey" إلى 675 ألف متابع.