شكرا لقرائتكم خبر عن أجدع ناس.. بوسى شلبى تصف صديقاتها الفنانات يسرا وصفية العمرى وفيفى عبده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت الإعلامية بوسى شلبى، صديقاتها الفنانات يسرا، صفية العمرى وفيفى عبده، بأنهم "أجدع ناس"، بعدما نشرت صورة جمعتهن عبر حسابها على انستجرام، ويبدو أنها فى أحد اللقاءات الفنية الخاصة.





على جانب آخر، قالت الفنانة القديرة يسرا، خلال الندوة الفنية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، الاثنين، إن أول أعمالها كان فيلم "قصر فى الهواء"، وإنها حصلت على ألف جنيه كأجر لها فى الفيلم، وقالت إن هذا الفيلم فشل وسحب من دور العرض بعد 3 أيام فقط، ورغم ذلك أكدت يسرا أنها تحبه لأنها تعتبر مدير التصوير والمخرج عبد الحليم نصر هو من آمن بموهبتها وقدمها فى هذا الفيلم، وهو الذى قام بنصحها بألا توافق على الاحتكار أبدا وهو المبدأ الذى تبنته منذ البداية.





وقالت يسرا خلال الندوة، إنها قدمت العديد من الأعمال على سبيل الانتشار، ولكنها توقفت عن ذلك بعد عملها مع المخرج يوسف شاهين، مؤكدة أنها تعلمت من شاهين الكثير وأنه علمها أن تحافظ على موهبتها وتحترمها.

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وأوضحت يسرا، خلال الندوة، أنها ظهرت فى عصر سعاد حسنى وميرفت أمين ومديحة كامل، وكان من الصعب أن تنجح وسط هؤلاء العملاقة، وأشارت إلى أنها حصلت على العديد من الإشادات، حيث قال أنيس منصور عنها إنها وجه عالمى، وكتب عنها أحمد رجب وإحسان عبد القدوس.





وأشارت يسرا إلى أنها تمتلك وجها بملامح غير مصرية، وكان عليها أن تثبت مصريتها، وهو ما جعلها تبذل مجهودا كبيرا، وأنها قدمت دور الفلاحة وكان لا بد أن تغير من شكلها وتثبت أنها قادرة على تغيير جلدها.

وقالت يسرا، خلال الندوة، إن الفنان عادل إمام تعتبره أهم "حاجة فى حياتها"، موضحة أنه قربها من الجمهور، وأنه شخصية عالمية، ولاقى فيلم عمارة يعقوبيان وقت عرضه بأمريكا إشادات كبيرة، حيث قال عنه جون مالكوفيتش إنه أحب كل الشخصيات، وإن شخصية عادل إمام سكنت وجدانه، موضحة أنها قرأت سيناريو فيلم عمارة يعقوبيان، وكان دورها 5 مشاهد فقط، وتقابلت مع كريستين صاحبة الشخصية الحقيقية لتقدم الشخصية بشكل حقيقى.