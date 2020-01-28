شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض مسرحية أحمد عز "علاء الدين" فى القاهرة فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على مسرحية "علاء الدين" للنجم أحمد عز، عن العرض الأول لها بالقاهرة فى شهر فبراير المقبل، وذلك بعد انطلاقها فى موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية على مسرح جامعة الأميرة نورا لمدة 4 ليال بدء من يوم 25 حتى 28 من شهر ديسمبر الماضى، بعد فترة من التحضيرات والبروفات فى مصر وأيضًا قبل بدء العرض فى السعودية.



احمد عز وتارا عماد من عرض علاء الدين فى السعودية

وشهد عرض علاء الدين الذى يخرجه مجدى الهوارى ويشارك فى بطولته تارا عماد "ياسمين" ومحمد ثروت "الجني"، وهشام اسماعيل "الوزير جعفر" وسامي مغاوري "السلطان"، اسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الجهورى فى ليالى عرضه هناك، بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة علي رأسها استخدام تقنية الهولوجرام، كما شهد المسرح ظهور أحمد عز وتارا عماد علي البساط السحري في كافة اًرجاء المسرح وأعلى الجمهور.

Advertisements

وبدوره أبدى النجم الفنان أحمد عز سعادته البالغة بوقوفه لأول مرة على خشبة المسرح في الرياض بعرض "علاء الدين" الذي يقوم ببطولته ونخبة من النجوم، حيث قام في ختام العرض الأول للمسرحية مساء أمس على مسرح الأميرة نورة: "هذه ليلتي الأولي على المسرح وهذا بالنسبة لي حدث كبير أن يكون أول عرض مسرحي لي هنا بالرياض ومع هؤلاء الأساتذة المتميزين، وأشكركم جداً على الاستقبال والحضور، ووجودي معكم اليوم".. مضيفاً:"يارب نكون عملنا حاجة أسعدتكم، وهذا العرض لم يكن ليخرج بهذا المستوي لولا المجموعة التي عملت معهم وكل الشكر للمخرج مجدي الهواري.



مسرحية علاء الدين

وعرض للفنان أحمد عز مؤخرا فيلم "ولاد رزق 2" عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.