"عاوزين صالون مُدهب".. صور وفيديو لعلي غزلان ومنة عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر اليوتيوبر الطبيب علي غزلان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له مع الفنانة بدرية طلبة، والفنانة رجاء الجداوي، والفنانة الشابة منة عرفة.

ومن جانبها، أثارت الفنانة بدرية طلبة، الجدل من جديد حول علاقة الفنانة منة عرفة، باليوتيوبر الشهير علي غزلان، بعد أن انتشرت مؤخرًا، العديد من الأنباء التي تؤكد خطوبتهما بسبب ظهورهما المتكرر معا.

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ونشرت بدرية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو، تقمصت فيه بدرية طلبة، شخصية والدة منة عرفة، وظلت تُملي رغباتها على غزلان، قائلة له: "عايزة الصالون مُدهب"، فيما علقت كاتبة: "يوم جميل أوي معاكم".

ولوحظ تواجد علي غزلان ومنة عرفة مؤخرا معا في أكثر من لقاء، كان آخرها ظهورها معه في حفل توقيعه بمعرض الكتاب في دورته الحالية.

يُذكر أن علي غزلان طرح مؤخرا كتابه "مدمن نجاح" في معرض الكتاب، الذي أُثير حوله جدلا كثيرا.