فيديو| بعد منى زكي.. حسن شاكوش يهدي أغنية للسقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان حسن شاكوش عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" فيديو يهدي به أغنية للفنان أحمد السقا.

وأهدى مطرب المهرجانات الشعبى حسن شاكوش، الأغنية معربا عن حبه الشديد له، ومؤكدا أنه نجم العالم، ومعلقا: "احنا أسود ومجاش اللى يعمل علينا أسود".

وقال شاكوش، فى أغنيته لـ"السقا": "رايحين لفين.. ليكم كلام محدود، جايين منين.. عاملين ع السقا أسود، وأنا على الأرض ثابت.. أنا لسه متهزتش، أبطال على ايدي تابت.. واللي خلف مامتش، أنا عندى الضحكة غابت.. لو يحصل إيه مسكتش"، مختتما الأغنية برسالة للسقا، قائلا: "نجم العالم أحمد السقا.. شاكوش بيموت فيك".

وكان حسن شاكوش قد أهدى أغنية "بنت الجيران" للنجمة منى زكي، مشيرا إلى أنه يعشقها ويحب فنها، لذلك قرر أن يهدى تلك الأغنية لها، كما عبر عن سعادته عندما ردت منى زكي عليه ووجهت الشكر له عبر خاصة "الاستوري" بـ إنستجرام، قائلة: "شكرا يا حسن أوي، أنا كمان بحب أغانيك وصوتك والأغنية دي أحلى هدية.. شكرا يا أبو علي كل الشكر".