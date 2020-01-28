سيلفي أحمد مكي وبلقيس فتحي بإطلالة دون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد مكي

نشر الفنان أحمد مكي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة له داخل سيارته.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تستمع بأشعة الشمس.

سارة الشامي

نشرت الفنانة شارة الشامي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

أمل حجازي

نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها علقت عليها: "لا راحة للقلب إلا بقربك يا الله".

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بلقيس فتحي

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية دون مكياج.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة عشرينية أنيقة.

عمر مصطفى متولي

نشر الفنان عمر مصطفى متولي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة له.

سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بـ"البيجامة".

محمود حجازي

نشر الفنان محمود حجازي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له ببدلة أنيقة.