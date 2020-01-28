فيديو| مصطفى شعبان يرد على تصريحات الزعيم عادل إمام بشأن "حتى لا يطير الدخان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يخوض الفنان مصطفى شعبان، بطولة مسلسل "حتى لا يطير الدخان" في دراما رمضان المقبل، وهو الدور نفسه، الذي قدمه الزعيم عادل إمام في الفيلم الذي يحمل الاسم ذاته.

ورد شعبان، على الهجوم الذي تعرض له بمجرد الاعلان عن خوضه بطولة هذا المسلسل ببرنامج "mbc trending"، قائلا: "اللي عايز يظلمني يبقى يقارن، وده فن ورؤى، وكل واحد يتفرج من الحتة اللي بيحبها، اللي بيفكر يقارن أنا هبشره وأقوله أنا خسران".

وكان الزعيم، قد قال في تصريحات سابقة عن خوض مصطفى شعبان بطولة مسلسل "حتى لا يطير الدخان": "ربنا يوفق الجميع، وكل مبدع حر في اختيار ما يقدمه على الشاشة".

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ورد مصطفى شعبان على كلام الزعيم، قائلا: "مش غريب على الأستاذ خالص الحكاية دي، من ساعة ما طلعت والاستاذ عادل إمام دايما بيشجعني، سواء كان في مكالمة أو لقاء أو تعليق".

وكان السيناريست مصطفى محرم، الذي كتب سيناريو فيلم "حتى لا يطير الدخان"، المأخوذ عن رواية للكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، قد قال في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إن مصطفى شعبان ظلم نفسه بتقديم المسلسل، خاصة أن الفنان عادل إمام وصل إلى مرحلة الكمال في هذا الفيلم، حسب وصفه.

ومسلسل حتى لا يطير الدخان، من سيناريو وحوار مدحت العدل، ومن إخراج ماندو العدل.