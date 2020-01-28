الجمهور يشيد بإداء أحمد صلاح حسني في ختم النمر

وجه رواد مواقع التواصل الإجتماعي رسائل إعجاب وتهنئة للفنان أحمد صلاح حسني بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسله ختم النمر الذي يعتبر أول بطولة مطلقة له في عالم الدراما التلفزيونية مدشنين هاشتاج يحمل أسم المسلسل.

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واعرب عدد من النشطاء عن سعادتهم بتصوير المسلسل في مصر خاصة بأسوان أحد المدن المصرية التي تحتضن عبق الحضارة المصرية القديمة وجمال نهر النيل بجانب حرص القائمين على العمل بإبراز معالمها السياحية وطبيعتها الخلابة.

ومزح أحد النشطاء مع فريق عمل المسلسل وقال:" مخرج لئيم ومنتج لئيم...مصورين المسلسل في الشتاء في أسوان وعرضوه في

الشتا..لترويج السياحة هناك..تامر مرسي ده دماغ"، وأضاف أخر:" الله ينور على طقم المسلسل لا تقولي تركيا ولا لبنان ختم النمر إظهار جمال وسحر أسوان".

ومن بين التعليقات المشيدة بأداء أبطال العمل وعلى رأسهم أحمد صلاح حسني:"أحمد صلاح حسنى فى حته تانية خالص"، وعلق غيره:" بصراحة مسلسل جميل وخصوصا أحمد حسني في حته تاني عن باقي الفنانين وخصوصا بعد مسلسل حكايتي والله حاجه جميل بالتوفيق ان شاء في اللي جاي".

فيما قام الكثيرون بالتفاعل مع بعضهم البعض حول احداث المسلسل وعلق أحد النشطاء:"أول ما

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صلاح النمر شاف هنادي فضلت اقول احسن احسن..عشان متغاظه منها الصراحه عشان اللي عملتو فيك ياعمر..مشاهدك مع مريم -نسرين طافش- بتخطف قلبي بجد"، وسخر أخر من قصة حب عمر ومريم حيث أنه نسى حبه مع هنادي بشكل سريع وعلقت أحد الفتيات:"يا جماعة عمر طلع جرحه بيلم بسرعة".

وأكد أخر أنه لا يهوى مشاهدة المسلسلات ولكن ختم النمر جعله يتابع أحداثه بكل شغف معلقًا:"أنا في العادي مليش قوي في موضوع اني اسمع مسلسلات خالص.. بس حقيقي بجد مسلسل ختم النمر ده حبيته جدا وده بحسه اللي هو الشاب الوسيم الحلو والراجل الجدع في نفس الوقت بجد معجب بيه وبشخصيته".

كما أعرب البعض عن إعجابه بإداء ميرهان حسين في دور الفتاة الشريرة مؤكدًا أنها تتقن تلك الأدوار، كما أكد أخرون أن نسرين طافش إضافة جيدة للمسلسل.