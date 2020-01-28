فيديو ..أيمن بهجت قمر يشيد بـ أنا والسرطان

رحب الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر،بصدور كتاب أنا والسرطان راجل لراجل للكاتبة أميرة عبدالمعبود.

وأكد قمر من خلال فيديو، أن تجربة الكتاب تعكس تجربة شخصية إنسانية حقيقية للكاتبة التى واجهت السرطان بكل شجاعة، وسردت معركتها مع المرض من خلال سطور الكتاب، بما يؤكد صبرها وإرادتها. معركتها مع المرض من خلال سطور الكتاب، بما يؤكد صبرها وإرادتها.

من جانبها قالت الكاتبة أميرة عبدالمعبود أن شهادة شاعر وكاتب كبير مثل ايمن بهجت قمر وحديثه عن تجربتها الأولى هو وسام على صدرها ودعوة للسير فى طريق الكتابة الإنسانية خلال المرحلة القادمة. عن تجربتها الأولى هو وسام على صدرها ودعوة للسير فى طريق الكتابة الإنسانية خلال المرحلة القادمة.

الجدير بالذكر أن الكتاب الذى يصدر عن مكتبة مدبولى يعرض حالياً فى معرض الكتاب ،ومن المقرر تنظيم حفل التوقيع الخاص به الساعة 2 ظهر غد الثلاثاء فى صالة 1 بالمعرض.

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