ميرنا وليد - بيروت - كشفت الاعلامية الكويتية ​مي العيدان​ ان الممثلة البحرينية ​ريم أرحمة​ تجري جراحة عاجلة ادت الى تأجيل حلقتها التلفزيونية، دون الكشف عن تفاصيل اخرى.

وكتبت العيدان على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "حبايبي تم تأجيل حلقة الفنانة ريم ارحمة الخميس القادم الذي يصادف ٦ فبراير لتعرضها لجراحة عاجلة و سوف تكون هذه حلقة الخميس هذا حلقه نقدية تتضمن مواضيع مختلفة".

الجدير ذكره ان ريم أرحمة شاركت مؤخرا في مسرحية "رحلة بدينار ونص"، من تأليف: محمد الكندري، إخراج: عبد العزيز صفر، بطولة عبد الرحمن العقل، خالد العجيرب، شهاب حاجيه، ريم ارحمة، رانيا شهاب، وفرحان العلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة شهيرة تُجري جراحة عاجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.