ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة السورية ​أمل عرفة​ صورة لها مع ابنتها سلمى، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت أمل على الصورة قائلة: "صبيتي سلمى الحنية كلا فيها.. ليلي القمر".

وكان من اللافت تعليق أحد المتابعين على الصورة بالقول: "بناتك بغنوا ولا بعاد عن مجال الفن؟ مع انهم مثلوا بسايكو معك صح"، لترد عليه أمل بالقول: "الله يبعدهون عن هاد المجال لأن فعلا صعب جداً".

الجدير ذكره ان أمل أبدت لموقع الفن عن رأيها بخطوبة طليقها الممثل السوري ​عبد المنعم عمايري​ من الفنانة اللبنانية ​دانا الحلبي​، قائلة: "وفقهما الله، فعبد المنعم أبو بناتي ويستحق ست الستات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما هو موقف أمل عرفة من دخول بناتها مجال الفن؟-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.