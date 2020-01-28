نجوى كرم تهنئ أحلام بعد نجاح حفلها

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ الفنانة الإماراتية ​أحلام​ بعد نجاح حفلها في السعودية وكتبت لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "ألف مبروك نجاح حفلك.. بتستاهلي كل الخير والنجاح".

وبدورها ردت الفنانة أحلام على تعليقها قائلة: "حبيبتي يا غاليه يا اصيله يا شمسنا الكبيره وشكراً من القلب انا بحببببك و كثييير كبيرة".

الجدير ذكره أن فرقة مياس التي فازت في لقب برنامج "أراب غوت تالنت" هذا العام رافقت أحلام في لوحات إستعراضية على المسرح على شكل طاووس أبيض.

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