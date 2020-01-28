سمية الخشاب تشوّق الجمهور لـ "عربية أنا"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اصدرت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ الاعلان الدعائي لكليب أغنيتها الجديدة "​عربية أنا​"، وذلك على قناتها الرسمية عبر يوتيوب.

وظهرت سمية في الاعلان راكبة على الحصان في الصحراء.

الأغنية من كلمات محمد حسن وهشام صادق، ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وكان علم موقع "الفن" أن سمية الخشاب إتفقت في سرية تامة مع المنتج المصري أحمد السبكي، على عمل سينمائي جديد سيتولى إخراجه خالد الحلفاوي، وسيجمعها بالممثل المصري أحمد آدم، ولكنها ربطت موافقتها بقراءة السيناريو أولاً، والذي يكتبه حالياً الكاتب محمد نبوي، وبعدها ستبدأ في التعاقد الرسمي.

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