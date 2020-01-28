تراند اليوم : زى الكتاب ما بيقول – برنامج تلفزيونى جديد على قناة dmc

تبدأ قناة dmc خلال ايام عرض برنامج جديد بعنوان “زى الكتاب ما بيقول” و يقدمه الإعلامى أحمد سلامة وذلك فى إطار خطة القناة لتطوير برامجها لتقديم خدمة متميزة للمشاهدين.

وتقوم فكرة البرنامج الذى يخاطب متابعى السوشيال ميديا و يعتمدون عليها للحصول على المعلومات على تصحيح بعض المفاهيم التى قد تنتشر بالخطأ من خلال تلك الوسيلة الهامة فى حياة الكثيرين.

ويتميز المحتوى بمرونته التى تتناسب مع الموضوع و الذى يهتم به الشباب بصفة خاصة و كافة المشاهدين بصفة عامة.

وقد افاد المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى بأسم المتحدة للخدمات الأعلامية أن البرنامج يأتى فى أطار الخرائط الجديدة لعام 2020 و التى تتميز بالاختلاف لتلائم طبيعة كل قناة و مشاهديها مع التركيز على القيمة التى تضيفها تلك البرامج للمشاهد المصرى و العربى.