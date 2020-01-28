شاهد مصاب بـ ”كورونا” في الصين يرتجف بشدة.. والأطباء عاجزون عن علاجه

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2020 12:54 صباحاً - أظهر مقطع فيديو مريض يرتجف بشدة نتيجة إصابته بفيروس “كورونا” الذي يتوطن في الصين وتوفى بسببه نحو ٨٠ شخصا وأصيب أكثر من ألفي مريض آخر.

وبحسب “الديلي ميل”، فإن المريض كان يتلوى بشكل غريب تحت أغطية المستشفى بينما يقف بجواره عدد من الأطباء عاجزين عن فعل أي شيء.

الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تم التقاطه بمقاطعة “هوبي” بشرق الصين، حيث ظهرت العديد من الحالات المصابة بالفيروس المميت.

أما مدينة “وهان” والتي كانت موطن الفيروس في الأساس فقد تم إغلاقها تماما وفرض إجراءات مشددة على الدخول والخروج منها.

وتنوعت البلاد التي ظهر فيها كورونا، والصين هي أكثر البلاد التي ظهر بها بإجمالي عدد حالات ١٩٧٥ حالة توفيت منها ٥٦ حتى الآن، كما ظهرت حالات في كل من سنغافورة وأستراليا وفيتنام وهونج كونج وتايوان وأمريكا وكندا وفرنسا وتايلند وكوريا الجنوبية واليابان.

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