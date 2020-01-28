“إش ذا الفيد معك يا علي”.. شاهد: شاب ينهش أذن ماعز ويتسبب في قطع جزء منها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2020 12:54 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوضح قيام شاب بنهش أذن عنزة، ما تسبب في قطع جزء منها!
وبحسب المقطع المتداول؛ يظهر شابين داخل سيارة أحدهما يمسك عنزة، بينما يقول له الآخر: “إش ذا الفيد معك يا علي”، ليقوم الشاب الممسك بالعنزة في محاولة منه لتقبيلها ومداعبتها وعض أذنها بأسنانه؛ ما تسبب في قطع جزء منها!
وتظهر علامات الاستغراب على وجه الشاب بعد نهشه لقطع من أذن الماعز، وهو يخرجها من فمه!
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