يسرا في ندوتها بـ"القاهرة للكتاب": حصلت على أجر 1000 جنيه في أول فيلم

نفت الفنان المصرية يسرا الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول إصابتها بمرض "اللوكيميا" مؤكدة: "والله العظيم ما عندي لوكيميا".



وأضافت يسرا خلال ندوة تكريمها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أن الشائعة ولدت خلال استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية وتطرق الحديث إلى الدروس التي تعلمتها من الحياة منها درس مرضها، موضحة أنها كانت مريضة بالفعل ولم تكن تعلم حقيقة مرضها لكنه لم يكن "لوكيميا".

ووجهت يسرا الشكر إلى جمهورها ومحبيها وكل من اهتم بالسؤال عنها وعن حالتها الصحية.





وقالت يسرا إن عادل إمام هو أقرب شخص لحياتها ووصفته بأنه "شخصية لن تتكرر في تاريخ السينما المصرية"، ولها ذكريات عظيمة معه لن تتغير مع الزمن.



أما الفنان الراحل أحمد زكي الذي شاركته عددا من الأعمال السينمائية، فقالت إنه كان موهبة فريدة من نوعها، وكان يمثل بكل حواسه.

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وأكدت يسرا، أنها والفنانة رغدة، كانتا بجوار الفنان أحمد زكي، حتى آخر لحظة في حياته.





وأشارت يسرا إلى أن الكاتب المصري الكبير أنيس منصور كان يقول عنها إنها "وجه عالمي وملامحها أوروبية وفريدة من نوعها".







وتطرقت يسرا إلى فيلم "قصر فى الهواء"، وهو أول أعمالها السينمائية الذي حصلت عنه على أجر قدره 1000 جنيه، لافتة إلى أن الفيلم فشل ولم ينجح وتم سحبه من دور العرض بعد 3 أيام فقط.

وقدم الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، هدية المعرض ليسرا بعد وصولها لقاعة المسرح، للمشاركة في الندوة الفنية التي يقيمها معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51.