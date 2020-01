أبرز مواقف جرامي 2020.. كاميلا كابيلو تغني لوالدها

انقسم حفل جرامي، الذي يعد الليلة الأضخم في عالم الموسيقى، بين تقديم التعازي لأسرة لاعب كرة السلة كوبي براينت، الذي توفي إثر حادث تحطم طائرة، وبين التركيز على الأزياء الغريبة ولقطات الحفل المميزة.

تضمن الحفل الكثير من اللقطات المميزة للفنانين الذين حاولوا بأغانيهم تقديم الإجلال والاحترام للاعب الراحل "براينت"، من بينهم مقدمة الحفل المغنية إليشيا كيز.

موقع "سينسناتي" الأمريكي، يستعرض في التقرير التالي أبرز لقطات حفل جرامي، الذي أقيم صباح اليوم في مدينة لوس أنجلوس.



وفاة كوبي براينت





في بداية الحفل، أعلنت المغنية ليزو أن الليلة هي ليلة كوبي، قبل أن تفتح حفل الجوائز بأغنيتها Cuz I Love You "لأني أحبك".

صعدت مضيفة الحفل، إليشيا كيز، على المسرح بعد ذلك لتعبر عن الحزن الجارف الذي يعتصر قلبها، بقولها: "اليوم فقدت أمريكا والعالم بطلا، اليوم نقف بقلب دامٍ في الصرح الذي بناه كوبي، اليوم نحتفظ بكوبي وابنته جيانا وجميع من راحوا ضحية الحادث الأليم في قلوبنا، ونذكرهم في صلواتنا".

وتابعت: "يجب أن نجد القوة بداخلنا لدعم أسر الضحايا، وعلينا اليوم أن نفعل شيئا يعبر عن لمحة من مشاعرنا تجاه الحادث".

بصحبة فريق بويز II مين، غنت إليشا كيز أغنية It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday "من الصعب أن تقول وداعا للأمس"، وتحركت الكاميرا على قميص السلة الخاص بـ"كوبي" معلقا في منتصف البهو.



تكريم مغني الراب الراحل نيبسي هوسل





قدمت المخرجة آفا دوفيرناي أداء موسيقيا لتكريم مغني الراب والناشط الحقوقي نيبسي هوسل، الذي أٌطلق عليه النار العام الماضي.



وصفت المخرجة "هوسل" بالفنان والقائد الشجاع، كما وصفت إسهاماته الموسيقية بالعبقرية، وقدم كل من دي جي خالد وجون ليجند أداء موسيقيا لتكريم المغني الشاب.



علاقة كاميلا كابيلو بوالدها





تغنت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو بالرابطة القوية التي تجمع بين الابنة ووالدها، بينما جلس والدها في الصف الأول للحضور يتابعها بعاطفة وهي تغني: "أعلم أنك سهرت الليالي تنتظرني، أنت أول رجل يحبني بصدق".

في خلفية أداء "كابيلو"، ظهرت مقاطع فيديو منزلية للمغنية ذات الـ22 ربيعا، بينها ووالدها، ومع انتهاء الأغنية تعانق الاثنان بينما والدها يبكي بحرارة تأثرا.



ديمي لوفاتو تبكي وتطلب المساعدة





قدمت المغنية ديمي لوفاتو هذا العام أول استعراض حي لها منذ أن تم إيداعها المستشفى عام 2018 إثر تناولها جرعة مخدرات زائدة.

في بداية الأغنية، اضطرت "لوفاتو" إلى التوقف والغناء من جديد بسبب تأثرها الشديد، وخلال غنائها انهمرت الدموع من عينيها.

بعد الحفل، كشفت المغنية أنها كتبت الأغنية قبل أيام من إيداعها المستشفى ولذلك تتأثر بشدة عند غنائها، كونها تذكرها بمعاناتها في هذه الفترة ومطالبتها بالمساعدة دون أن يجيبها أحد.



بيلي إيليش الفائزة الكبرى

اقتنصت المغنية بيلي إيليش أهم وأبرز جوائز حفل جرامي هذا العام، وقالت في خطابها إنها ترى أن أريانا جراندي أولى بجائزة ألبوم العام.

فوز "إيليش" كان مفاجأة لها قبل الجمهور، إذ ذكرت أنها وشقيقها لم يتوقعا الفوز، كون ألبومهما يتحدث عن الاكتئاب والتغير المناخي والأفكار الانتحارية.