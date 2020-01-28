شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة شيرين عبد الوهاب تمر بظروف صعبة للغاية هذه الأيام، خاصة مع استمرار غلق حساباتها على السوشيال ميديا، بعد الموجة الغاضبة من الجمهور بسبب تصريحاتها فى حفلاتها، التى أغضبت حتى نقابة الموسيقيين وقررت وقفها عن الغناء.

وأخذت صورة للفنانة شيرين فى خلسة وهى تمر بحالة حزن شديدة، ويقف بجانبها زوجها المطرب حسام حبيب يواسيها أثناء بكائها، وربما ترجع تلك الصورة أثناء عودتها من إحدى الدول العربية، وتحديدا حفلها التى صرحت من خلاله أن كلامها فى مصر "هيسجنها".

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يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب أعلنت عن خضوعها لعملية جراحية صعبة فى منطقة البطن، خلال الفترة الماضية، وكانت هى سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية، مؤكدة أنه من الصعب أن تغنى فى هذه الحالة ولكن حب الناس جعلها تنسى آلامها.

من ناحية أخرى تواصل النجمة شيرين عبد الوهاب تحضيراتها لعدة أغانٍ جديدة مع الملحن محمد رحيم، وذلك لضمها إلى ألبومها الجديد، ولم تكشف عن أي معلومات حول الأغاني التي تجرى تنفيذها، ولم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها رحيم مع شيرين، حيث تعاونا من قبل في أغنية "مشاعر"، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وتوزيع أحمد إبراهيم.

فى السياق ذاته تتواجد شيرين عبد الوهاب هذه الأيام داخل الاستوديو للانتهاء من أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه عام 2020، ويشاركها التواجد الموزع أحمد إبراهيم الذى يتعاون معها فى أكثرمن أغنية، وزوجها حسام حبيب.