شاهدوا.. نحات مصري يصنع تمثالا للسيّدة فيروز

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يناير 2020 11:53 مساءً - نشر الفنان التشكيلي هاني جمال، مجموعة من الصور لأحدث أعماله وهو تمثال للسيّدة ​فيروز​، وعلّق على مجموعة الصور التي نشرها عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي “من مصر.. سلاما لفيروز.. ​جارة القمر​”.

وحظي تمثال فيروز الذي نحته الفنان التشكيلي هاني جمال، بإعجاب عدد كبير من متابعيه، بالإضافة إلى تعليقات عديدة عبر خلالها متابعيه عن إعجابهم بجمال العمل الذي نفذه ضمن أعماله لعام 2020.

ويذكر أن هاني جمال، نحات مصري، من مواليد محافظة المنيا عام 1986، ذاع صيته بعدما قدم نماذج نحتية من الفن التشكيلي، لمشاهير مصر والعالم، مثل الموسيقار محمد فوزي،

وشيخ المداحين سيد النقشبندي، والدكتور مجدي يعقوب، إذ أهر شغف بالفن منذ حداثة سنه، وبلور شغفه في كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، منذ 15 عامًا، ليتخرج في عام 2008.