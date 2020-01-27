كتب امير فتحي في الاثنين 27 يناير 2020 11:53 مساءً - مرة جديدة أثارت المغنية البريطانية أديل جدلاً واسعاً بين المتابعين، وذلك بأحدث ظهور لها إذ بدت بنحافة مفرطة.
View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
Advertisementsla imagen que posteé hace días sobre el increíble cambio físico que ha sufrido la cantante. Pero si, aquí la vemos saliendo de una biblioteca en #losangeles y me parece que luce fabulosa! #adele #california #losangeles
A post shared by Gina Rodríguez (@libellerevista) on Jan 25, 2020 at 9:40am PST
وظهرت أديل التي لطالما اشتهرت بوزنها الزائد بشكل مختلف وصادم لعدد كبير من جمهورها، إذ أن نحافتها أصبحت مفرطة وعظامها بدت بارزة بشكل ملفت.
وانتقد عدد كبير من محبيها شكلها الجديد الذي اختلف نهائياً وخاصة لناحية ملامح وجهها حادة وشاحبة.
ومن ناحية أخرى، تعود أديل بألبوم غنائي جديد وذلك بعد غيابها عن الغناء لفترة كبيرة، فقد كشف مدير أعمالها أنها ستطرح أحدث أعمالها الغنائية خلال العام الحالي، وذلك في تصريح له لصحيفة ديلي ميل البريطانية، مضيفا بالقول: ” الافضل سيأتي قريبا”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. أديل تثير الجدل بنحافة مفرطة بأحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.