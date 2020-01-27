شاهدوا إليسا: محاربة السرطان كمرض أسهل بكثير من محاربة الفساد.. مسخرة

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يناير 2020 11:53 مساءً - بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب وبعدما كانت الفنانة إليسا عبّرت عن عدم دعمها لها كونها لا تحاكي تطلّعات المنتفضين في ثورة 17 تشرين التي لا تزال قائمة، أكّدت إليسا مجدداً أنّ محاربة السرطان أسهل من محاربة الفساد. وقالت في دردشة سريعة مصوّرة : “محاربة السرطان كمرض أسهل بكتير من محاربة الفساد. الله يساعدنا بلبنان. مسخرة”..

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