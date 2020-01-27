شاهدوا إبنة غسان مسعود الشابة تبهر الجميع بجمالها

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يناير 2020 11:53 مساءً - إنتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثل السوري القدير غسان مسعود برفقة ابنته الكاتبة الشابة لوتس.

وأبهرت الأخيرة المتابعين بجمالها حيث رأى الكثير منهم أنها تتسم بملامح غير عربية.

وأشار بعضهم إلى أنها تشبه في بعض ملامحها الممثلة السورية سلافة معمار فيما علق آخرون بأنهم اعتقدوا أولاً أنها الممثلة السورية ليليا الأطرش.

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