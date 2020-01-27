أحلام لشقيق حسين الجسمي: “وين إنسانيتك… ماتت؟”

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يناير 2020 11:53 مساءً - صدر الحكم القضائي بحق الممثلة المغربية مريم حسين بالحبس لمدة شهر عوضاً عن ثلاث أشهر والإبعاد النهائي من مدينة دبي.

وفي التفاصيل، كان المحامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، تقدم بدعوى قضائية ضد الممثلة مريم حسين بسبب فيديو راقص لها كانت شاركته عبر حسابها على

سناب شات” داخل أحد النوادي الليلية وبعد رفعه القضية، هاجمت مريم المحامي الجسمي واتهمته بالبحث عن الشهرة وأطلقت عليه لقب “الخاروف الشايب”، كما أضافت أنه كان يدعم الحساب الذي كان يبتز المشاهير “حمزة مون بيبي”.

هذا وكشف الجسمي عن دخوله السجن لمدة شهر بعد تطاوله على المملكة المغربية، إلا أنه في النهاية عاد واستطاع الحصول على حكم بحبس الفنانة المغربية.من جانبها غردت الفنانة الإماراتية أحلام، مطالبة الجسمي بالتنازل عن القضية، وذلك من أجل ابنة مريم حسين الوحيدة، وعبّرت مريم عن سعادتها بدعم أحلام وكشفت أنها مستعدة للاعتذار منه رسمياً.بدوره، ردّ المحامي صالح الجسمي بأنه لن يتنازل أبداً، وأنه طلب منها الاعتذار سابقاً إلا أنها رفضت بل وقامت بتقديم شكاوى ضده وضد شقيقه الفنان حسين الجسمي.وتجدون تغريدات أحلام وصالح الجسمي في الصورتين المرفقتين. أمّا أكثر ما كان لافتاً في كلام أحلام هو العبارة التي وجهتها لصالح الجسمي، قائلةً: “وين إنسانيتك… ماتت؟”.