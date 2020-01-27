لوسي فالون توجه نداء لسارق هاتفها: أعد الشريحة

متابعة بتجـــــــــرد: تعرضت الممثلة البريطانية لوسي فالون لموقف محرج بعد أن سُرق تليفونها في حفل حضرته أمس ما دفعها لتوجيه نداء للسارق بإعادته لها أو الشريحة على الأقل.

وكانت فالون (24 سنة) قد انتهت من تصوير مشاهدها الختامية في مسلسل كورونيشن ستريت وذهبت إلى مدينة مانشتر لتحتفل مع صديقاتها قبل أن تكتشف ضياع الهاتف بكل ما يحمله من أرقام وملاحظات وصور تتعلق بعملها.