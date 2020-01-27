جاستن بيبر يغلق باب السيارة على زوجته ويضعها في موقف محرج

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً مثيراً للجدل للنجم العالمي الشاب جاستن بيبر.

وظهر فيه لحظة خروجه من السيارة حيث بدا غاضباً ولم يلتفت إلى الخلف قبل أن يوصد الباب جزئياً. وتبين أن زوجته هيلي بلدوين كانت تقوم بالخروج بعده مباشرة.

وأثار هذا الكثير من التساؤلات في أوساط المتابعين حيث اعتبر بعضهم أن علاقتهما لا تسير على ما يرام ولفت آخرون إلى أن هذا التصرف ناجم فقط عن تقلب في المزاج لدى الفنان لا أكثر.

ويشار إلى أن بيبر، 25 عاماً، أحدث ضجة في وقت سابق بعدما أعلن إصابته بمرض خطير.

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وجاء هذا من خلال تعليق نشره على حسابه على”إنستغرام” وكتب فيه: “واصل الكثير من الناس السخرية مني ولم يعرفوا أنه تم تشخيص إصابتي بمرض لايم”.

وأضاف: “ليس ذلك فحسب، بل عانيت أيضاً من مرض مزمن أثر على وظائف الجلد والبشرة والدماغ لدي…سأوضح المزيد في سلسلة من الفيديوهات أنشرها قريبا عبر “يوتيوب” ليتمكن جمهوري من معرفة تفاصيل معاناتي وكيف تخطيت ذلك”.

وكشف أنه يواجه المرض منذ عامين وأنه حصل على العلاج المناسب ما ساعده على التحسن.