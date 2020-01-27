زيدان وميسي ورونالدو وصلاح.. كرة القدم تنعى كوبي براينت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار نبأ وفاة الأمريكي كوبي براينت، أسطورة كرة السلة المعتزل، حزن نجوم كرة القدم العالمية، بعد انتشار الخبر، مساء الأحد، حيث شهدت الساعات القليلة الماضية الكثير من ردود الفعل حول وفاته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

براينت لقى مصرعه على متن المروحية الخاصة به، رفقة 4 أشخاص آخرين على الأقل، بينهم واحدة من بناته، قبل أن تصطدم الطائرة بالأرض وتلتهمها النيران.





"العين الرياضية" تقدم خلال التقرير التالي أبرز الأندية ونجوم الكرة العالمية التي قدمت التعزية لوفاة براينت.



نشر ريال مدريد الإسباني نشر بيانا رسميا أبدى خلاله "حزنه العميق" لفقدان "أسطورة بشكل أثَر كثيرا في عالم الرياضة".

وجاء في بيان النادي الملكي: "يعرب ريال مدريد عن بالغ أسفه لوفاة كوبي براينت، أسطورة كرة السلة، والرياضة العالمية، ويرغب النادي في نقل تعازيه لعائلته ولأصدقائه، في هذه الخسارة التي أثَرت كثيرا في عالم الرياضة".

من جانبه نشر برشلونة الإسباني تغريدة قال فيها: "الجميع مصدوم من وفاة براينت، لقد كان شخصا رائعا أحر التعازي لعائلته وأصدقائه، وترقد روحه بسلام".

ونشر نادي ميلان الإيطالي تغريدة على حسابه في "تويتر"، تضمنت صورة لبراينت وهو يرتدي قميص الفريق وكتب عليها: "ليس لدينا أي كلمات للتعبير عن مدى صدمتنا لسماع خبر وفاة أعظم الرياضيين في كل العصور".

وأضاف ميلان: "المحب للروسونيروي، كوبي براينت، قلوبنا مع أسر المتضررين من هذا الحادث المأساوي. ستبقى في الذاكرة إلى الأبد".

وكتب روما الإيطالي تغريدة قال فيها: "نعلن الحداد على الوفاة المأساوية لكوبي براينت، لقد كان رمزاً حقيقياً تعازينا لعائلته ولكل عائلات من كانوا على متن تلك الرحلة ".

وكتب نادي بروسيا دورتموند الألماني تغريدة قال خلالها: "نشعر بحزن عميق لوفاة كوبي براينت، صلواتنا لجميع أفراد عائلته وأصدقائه".



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بينما نشر هوفنهايم الألماني تغريدة قال خلالها: "أرقد في سلام براينت"، فيما قال مواطنه باير ليفركوزن: "بدون كلمات فلترقد روحك في سلام يا كوبي ".

وقال توتنهام الإنجليزي في تغريدة: "نشعر بالصدمة والحزن لهذا الخبر المأسوي، لقد فقدت الرياضة أسطورة حقيقية، نرسل تعازينا لأصدقائه ولجميع عائلات الضحايا في هذا الوقت".

فيما كتب تشيلسي الإنجليزي تغريدة قال خلالها: "أيقونة رياضية حقيقية، فلترقد روحك في سلام يا كوبي ".

من جهته أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أسفه الشديد لفقدان أسطورة السلة الأمريكي كوبي براينت، حيث وصف الأمر بـ"النبأ المريع" الذي يؤثر على عالم الرياضة بأسره.



وقال زيدان: "إنه أمر مريع، إنه نبأ مفزع يؤثر على عالم الرياضة، وعلينا جميعا، لا يمكنني قول أي شيء، نشعر جميعا بالصدمة من هذا النبأ السيئ، نشعر بأسف شديد".

وقال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عبر حسابه على "أنستقرام": "أشعر بحزن شديد لسماع الأنباء المفجعة حول وفاة كوبي وابنته جيانا، كوبي كان أسطورة حقيقية وملهما لكثيرين، أرسل كل التعازي لأسرته وأصدقائه وعائلات كل الذين فقدوا أرواحهم في الحادث".

وقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عبر حسابه على "أنستقرام": "ليس لدي كلمات، كل الحب لعائلة كوبي وأصدقائه، كان من دواعي سروري مقابلته وقضاء أوقات جيدة معه"

الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي قال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "خالص عزائي لعائلة وأصدقاء كوبي الذي توفي في الحادث المروع".

فيما قال الحارس الإسباني إيكر كاسياس، نجم ريال مدريد سابقا وبورتو البرتغالي حاليا: "أحر التعازي لعائلته وأصدقائه وعالم كرة السلة والرياضة بشكل عام".

ونشر أندريا بيرلو، نجم الكرة الإيطالية السابق، تغريدة قال فيها: "لقد كنت مثالاً لجيلنا، فلترقد روحك في سلام يا أسطورة".



