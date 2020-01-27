القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى فيلم The Irishman الأيرلندي للمخرج مارتن سكورسيزي وإنتاج نتفليكس، 10 ترشيحات في سباق الأوسكار، الذي يقام فبراير/شباط المقبل.
وفي حين ينتظر صناع الفيلم بفارغ الصبر حصد ثمرة عملهم الفني 9 فبراير/شباط، اشتعل حماس الجمهور لرصد أي تفاصيل جديدة عن العمل الجديد للمخرج سكورسيزي، والذي يحمل عنوان Killers of the Flower Moon "قتلة زهرة القمر".
ووفقًا لموقع "سينما فيو" الأمريكي، كانت هناك شائعات منتشرة عن التعاقد مع ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو للقيام ببطولة الفيلم المقبل، إلى أن أكد النجم دي كابريو الخبر خلال حفل جوائز اتحاد ممثلي الشاشة مؤخرًا، موضحا أن العمل سيكون الأول الذي يجمعه بروبرت دي نيرو تحت قيادة سكورسيزي.
الفيلم مقتبس عن رواية خيالية تحمل الاسم نفسه للكاتب الصحفي ديفيد جران، صدرت عام 2017، وتتناول الرواية سلسلة تحقيقات في عدد من جرائم القتل الغامضة التي تٌرتكب بشكل منتظم في مقاطعة أوساجي في أوكلاهوما في بداية العشرينيات، بعد اكتشاف نفط تحت منازل الضحايا، كما يتطرق الفيلم إلى بداية ظهور مكتب التحقيقات الفيدرالية في أمريكا.
الفيلم من إنتاج شركة "بارامونت بيكتشرز" الأمريكية، وما زال على النجم روبرت دي نيرو تأكيد مشاركته في الفيلم، إلا أن احتمالات تواجده شبه مؤكدة بعد إعلان دي كابريو الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر سكورسيزي يلجأ لتمائم حظه.. دي كابريو ودي نيرو معا في فيلم جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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