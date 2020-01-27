أنطونيا خيمينيز... إسبانية تحطم حواجز عالم الفلامنكو الذكوري

تمسك الإسبانية أنطونيا خيمينيز منذ طفولتها جيتار الفلامنكو، فهذه الآلة تشكّل لها أداة للحرية، وتحطّم من خلالها حواجز عالم محترف يحتكره الذكور.

ولدت أنطونيا عام 1972 في بويرتو دي سانتا ماريا، بمقاطعة كاديكس، والتي تعدّ معقل الفلامنكو في جنوب إسبانيا، علماً بأنها لا تنتمي إلى عائلة غجرية، لكنها نشأت مع الغجر.

وتتذكّر أنطونيا تلك المرحلة من حياتها وتقول: "لقد عشنا جميعاً معاً، كلّنا على قدم المساواة، وكلنا فقراء".

وفي عائلة أنطونيا لا يعير أحد أي قيمة للفنّ، والدها سائق حافلة ووالدتها تهتم بـ4 أولاد، وهم جميعاً لم يهتموا يوماً بشغفها بجيتار الفلامنكو.

وحينما كانت في الـ3 من عمرها، تمسّكت الفتاة الصغرى في العائلة بجيتار صغير في السوق، إلى أن اشترته لها والدتها، ومن حينها أصبح لعبتها المفضّلة.





ولم تترك الفتاة الآلة الموسيقية من يديها، وتعلّمت العزف بنفسها من خلال مراقبة عازفي الجيتار على التلفزيون وتقليدهم، ولا سيّما باكو دي لوشيا (1947-2014) أحد كبار عازفي الفلامنكو.

وتابعت "خيمينيز" الدروس التقليدية، وشاركت عزفاً في صفوف تعليم رقص الفلامنكو، لتحصل على أول أجر لها، وهي في سنّ الـ13، وهو ما شكّل ضمانة لاستقلاليتها، خصوصاً أن المراهقة كانت تملك "رغبة مجنونة بالفرار والتجوال حول العالم".

وأصبح جيتار الفلامنكو "آلة الحرية" بالنسبة إليها، إذ سمح لها بالسفر منذ سن الـ18 وطوال عقد، فزارت النرويج وهولندا مروراً بلندن ووصولاً إلى اليابان التي استقرّت فيها لحوالي عام كامل وباتت محترفة.

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وفي عام 2000، انتقلت الفنانة الأندلوسية إلى مدريد، حيث التقت بـ"جيل من الفنانين الشباب الموهوبين والمتحمّسين" في عالم رقص الفلامنكو، مثل ماركو فلوريس وأولجا بيريسه.

وهناك حصلت على فرصتها، بعد أن وثقوا بها وأعطوها مساحة في عروضهم، وعاملها مصمّمو الرقص بمساواة مع المغنيات مثل كارمن ليناريس وروسيو ماركيز.





وعند سؤالها عن التمييز الذي تعرّضت له كونها عازفة جيتار أنثى، ردّت ضاحكة: "لقد سمعت الكثير من التفاهات، لكنني فضّلت رميها ورائي ونسيانها".

وعارض المنتجون اختيار المرأة الوحيدة من بين مئات العازفين الذكور، خصوصاً أن عالم الفلامنكو يضمّ الكثير من النساء الراقصات والمغنيات، لكن ليس عازفات الجيتار.

ورغم ذلك، تفضّل الفنانة الشابة أن يتعلّق الجمهور والمهنيون بأدائها الفني بدلاً من متابعتها لكونها امرأة فقط، خصوصاً أنها قادرة على العزف لأكثر من 15 ساعة يومياً.

وتشير الفنانة الشغوفة بالتأليف الموسيقي إلى حبّها للـ"تانجييّو" وهو إيقاع شمال أفريقي اعتادت على سماعه في صغرها.

والأسبوع الماضي، شاركت عازفة الجيتار للمرّة الأولى في مهرجان الفلامنكو في نيم، والذي يعدّ من الأحداث الموسيقية الرئيسية في فرنسا، حيث أبدعت في العزف وأبهرت الجمهور.

في عام 2020، وبعمر السابعة والأربعين وبنجاح متزايد، واجهت أنطونيا خيمينيز تحدّيين: إصدار ألبوم والاستمرار بإيصال أصوات النساء الشابات عازفات الفلامنكو.