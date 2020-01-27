محمد المجذوب: "بخبص الدنيا في المطبخ".. وهذه الأطعمة المفضلة عندي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أحيا الفنان الشاب محمد مجذوب الفائز بلقب برنامج "إكس فاكتور"، حفلا مميزا في إطار المحطة السادسة للجولة الفنية الخاصة ببرنامج Live At Aloft Hotels بنسختها الحالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تنظمها مجموعة فنادق "ألوفت" التابعة لعلامة "ماريوت" الدولية المتخصصة بالضيافة.

ويأتي الحفل في إطار سلسلة من الحفلات الموسيقية التي تنظمها مجموعة "يونيفرسال" الموسيقية في فنادق "ألوفت" حول العالم، والتي شهدت عودة نخبة من أشهر الأسماء في عالم الموسيقى إلى مسقط رأسهم لإحياء حفلات مجانية.

وتتيح الجولة الفنية الخاصة التي تنظمها فنادق "ألوفت"، العلامة الداعمة لصناع الموسيقى وعشاقها والتابعة لماريوت الدولية، للفنانين والنجوم تقديم عروض حصرية في المدن التي ترعرعوا ونشأوا فيها، وتشكل هذه الجولة الفنية إحدى السبل التي تعبر من خلالها سلسلة الفنادق عن استمرار دعمها للمجتمع الفني، عبر منح الجماهير الأوفياء والجدد على حد سواء فرصة للاحتفاء بالنجوم من مسقط رأسهم وسط أجواء فريدة ودافئة.

وفي معرض تعليقها على الفعالية، صرحت ساندرا شولز- بوتجيتر نائب رئيس العلامات التجارية الفخمة والمختارة في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت الدولية: "ينضم النجم محمد المجذوب إلى قائمة النجوم العالميين المشاركين في فعاليات الجولة الفنية الخاصة ببرنامج Live At Aloft Hotels، الذين أحيوا عروضا موسيقية في مسقط رأسهم، كان من أبرزهم نيومزا، ومالا رودريجز، وبانكس، وديرموت كينيدي، وتروي سيفان".

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وأضافت شولز- بوتجيتر: "تتمتع منطقة الشرق الأوسط بسجل حافل بالإرث الموسيقي والمواهب الفريدة، حيث نواصل من خلال الجولة الفنية الخاصة بنا توفير دعمنا للمواهب الصاعدة في المنطقة، بينما نجمع الأفراد تحت مظلة واحدة يسودها حب وعشق الموسيقى".

وبهدف إغناء التجربة الموسيقية بأحدث التقنيات وتزويد المواهب الإبداعية بمنصة فريدة خلال الجولة الخاصة، قامت فنادق "ألوفت" بالتعاون مع فنان الجرافيتي البريطاني إنسا، بتوفير تجربة فنية تفاعلية تسهل أمام الجماهير تسجيل الفعالية على هواتفهم المحمولة.

ويحذو إنسا بأسلوبه حذو فنان الجرافيتي الشهير بانكسي نظرا لموهبته الفذة وحرصه على عدم الكشف عن هويته، حيث سيقدم تجربة فريدة بتقنية الواقع المعزز تتغير ملامحها باستمرار خلال العروض الموسيقية، حيث توجه إنسا في تصميمه إلى مراعاة الأعداد الهائلة من الهواتف المحمولة أثناء الحفلات، وعمل على ابتكار منصة حيوية وفريدة يمكن التحكم بها عبر تطبيقه الخاص، لتتيح للجماهير الزوايا الأفضل لتصوير وتسجيل التجربة أثناء توجيه أجهزتهم نحو المنصة.

وقبل بدء فعاليات المحطة السادسة من الجولة العالمية، استضافت فنادق "ألوفت" في الإمارات العربية المتحدة نخبة من الفنانين المحليين ضمن وجهاتها في العين وأبو ظبي ودبي، حيث شهدت العروض المجانية في نوفمبر وديسمبر إقبالا جماهيريا واسعا لحضور العروض الموسيقية الحماسية التي أحياها نخبة من الفنانين، مثل ليا مخول وداني عريضي وأحمد حسن ومهدي بكوش.

ويحمل النجم محمد المجذوب في سجله ألبومين موسيقيين، بالإضافة إلى العديد من الأغاني الفردية التي تصدرت القوائم وحصدت ملايين المشاهدات على يوتيوب، بما في ذلك أغنية "كرامة مرا" و"طلع النهار"، كما تم اختياره ضمن قائمة الفنانين الخمسة الأكثر استماعا عن فئته (من حيث العمر والمكانة وصنف الموسيقى)، وذلك عبر أكثر من منصة من منصات البث المحلية الكبرى.