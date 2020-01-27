محمد عباس يطرح أغنية "يتدلل" من ألبومه"شايفة أحلى" باليوتيوب

القاهرة – لايف ستايل
طرح الفنان محمد عباس أغنية جديدة من ألبومه "شايفه أحلى" تحمل اسم "يتدلل" على طريقة الـ"Lyrics clip" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
أغنية "يتدلل" من كلمات سلمي رشيد، ألحان محمد عباس، توزيع محمد شفيق، ناي أحمد خيري، بزق أسامة حسن، جيتار أحمد حسين، ميكس وماستر خالد رؤوف.
الألبوم يضم عدة أغنيات متنوعة ما بين الرومانسي والدرامي وهم: "شايفه أحلى، لا معلمة، وحشني، السلام أمانة، موضوع كرامة، يادي الشوق، يا كدابة، مليش نفس، يتدلل، شارع شارع، كان ياما كان".
يذكر أن محمد عباس طرح مؤخرا أغنية "وحشني" من الألبوم الجديد وهي من كلمات عمر شرف، ألحان محمد عباس، توزيع محمد عاطف الحلو، جيتار أوسو، توزيع وتريات محمد عاطف الحلو، قيادة وتريات لطفي أباظة، ميكس وماستر خالد رؤوف.
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