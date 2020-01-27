معتز التوني يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة بالقلب

خضع المخرج والفنان معتز التونى لعملية جراحية عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة بالقلب، وذلك داخل أحد المستشفيات خلال اليومين الماضيين. وغادر التوني المستشفي إلى منزله بعد استقرار حالته الصحية. على صعيد متصل يحضر معتز التوني فور تعافيه من أزمته الصحية لمسلسله الرمضاني المقبل "وصل أمانة" مع الفنانين علي ربيع ومصطفى خاطر، كما يتبقى له أسبوع تصوير من فيلم "الخطة العامية" بطولة على ربيع، ومحمد عبد الرحمن. Advertisements وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا علي ربيع بشكل مختلف في "فكرة بمليون جنيه" الفنان علي ربيع ينشر صورة جديدة له من داخل الأستوديو

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