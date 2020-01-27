شكرا لقرائتكم خبر عن علاء زينهم: الناس استغربت إزاى بعد العمر ده كله يتقالى "أنت موقوف" من النقابة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "القصة أن القائمين على هذه المسرحية عرضوا علىّ المشاركة فيها كممثل، وأنا لم أوافق لأنى لقيت الوضع مش قانونى، غير أننى مشغول حاليا فى تصوير مسلسل (البرنس) مع النجم محمد رمضان، فاضطروا للجوء للفنان عادل الفار بدلا منى فى الدور الذى كانوا يريدون منى تجسيده، وصناع المسرحية وضعوا صورتى على الأفيش كمشرف عام على المسرحية تكريما ليا فقط".
وتابع: "أنا مش متعاقد مع أى شخص ولا يوجد أى عقد يثبت بأنى مشرف على المسرحية أو ليا أى صلة بها، وكان المفروض النقابة تستدعينى أولا قبل الإيقاف بالشكل ده لأن ليس لديهم أى مستند يثبت بأنى المشرف على المسرحية".
واختتم حديثه: "ناس كتير وأصدقاء كثيرة كلمونى بمجرد انتشار الخبر واستغربوا إزاى بعد العمر ده كله يتقال كلمة إيقافى، ولكن هو سوء تفاهم، وغدا سأذهب للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وهاوضح الموضوع بشكل أكبر خلال التحقيق الرسمى".
وقال الدكتور أشرف زكى، فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "أنا قررت أوقف الفنان علاء زينهم لأنى اكتشفت إنه استعان ببعض الشباب غير التابعين لنقابة المهن التمثيلية لمسرحية اسمها (مولد وصاحبه غياب) وكمان بيشتغل من الباطن مع شخص موقوف، فأنا قررت إيقافه، وتحويله للتحقيق وأبلغت شركات الإنتاج بعدم التعامل معه".
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