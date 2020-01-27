شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يختفى نجوم برامج اكتشاف المواهب بعد نجاحهم؟..محمد عساف يجيب فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مؤخرا أحدثت المتسابقة المصرية هايدى محمد ضجة كبرى بعد استبعادها من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز" فى دورته الحالية، حيث لم تلقى أى تشجيع أو اختيار من أعضاء لجنة التحكيم، وهم محمد حماقى ونانسى عجرم وعاصى الحلانى، رغم أن هناك من أشاد بصوتها من متابعى البرنامج من الجمهور والفنانين واستقبلها الفنان تامر حسني ووعدها بالغناء معه.

وبصرف النظر عن نجاح المتسابقة هايدى محمد أوإخفاقها، فإن كثيرا من الفائزين فى مثل هذه البرامج ما يختفون تماما عن الساحة بمجرد انتهاء الدورة التى يشاركون فيها، بل أن الغالبية العظمى منهم تكاد تتواجد بأغنية واحدة كل عدة سنوات دون تأثير على الإطلاق، فينساها الجمهور تماما، ليصبح النجاح والشهرة المحاطة بها خلال دورة البرنامج كالسراب.

”الخليج 365”، التقى فى حوار سريع مع الفنان الفلسطينى محمد عساف نجم برنامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول"، فى دورته الثانية والتى أقيمت عام 2013 وفازبالمركز الأول وقتها .

وبسؤاله عن سر اختفاء مواهب اكتشاف البرامج الغنائية قال عساف :" اليوم فيه أصوات كثيرة مهمة، وبالتحديد خلال الـ 4 والـ 5 سنوات الماضية، لكن الأزمة تتلخص فى شركات الإنتاج التى تبتعد عنهم ولا تهتم بهم، أيضا مثل هؤلاء يتعرضون للظلم ثم الاختفاء بسبب معيار اختيارهم للأغانى التى يقدمونها فيما بعد، وأيضا فريق العمل والفريق الذى يديرهم".

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وعن مدى رضائه عما وصل إليه، وما الذى يحلم به، قال عساف :"الحمد لله وصلت إلى ما أحلم به، لكن يظل الإنسان يحلم بأكثر من ذلك بكثير".

محمد عساف من الفنانين الذين نجحوا فى التواجد بشكل جيد عقب فوزه بالدورة الثانية من برنامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول" عام 2013، حيث حقق نجاحا ملموسا من خلال الأغانى التى قدمها فيما بعد، فضلا عن تواجده بكثافة فى العديد من المهرجانات الغنائية الكبرى بمختلف الدول العربية مثل مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن، هذا بالإضافة إلى إحياؤه باستمرار للعديد من الحفلات الكبرى بالوطن العربى وخارجه.