شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حسن شاكوش يهدى أغنية للفنان أحمد السقا..ويعلق: نجم العالم وبموت فيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى مطرب المهرجانات الشعبى حسن شاكوش، أغنية جديدة للفنان أحمد السقا، معربا عن حبه الشديد له، ومؤكدا أنه نجم العالم، ومعلقا: "إحنا أسود ومجاش اللى يعمل علينا اسود".

وقال شاكوش، فى أغنيته لـ"السقا": "رايحين لفين.. ليكم كلام محدود، جايين منين.. عاملين ع السقا أسود، وأنا على الأرض ثابت.. أنا لسه متهزتش، أبطال على ايدى تابت.. واللى خلف مامتش، أنا عندى الضحكة غابت.. لو يحصل إيه مسكتش"، مختتما الأغنية برسالة للسقا، قائلا: "نجم العالم أحمد السقا.. شاكوش بيموت فيك".





وكان مطرب المهرجانات الشعبى حسن شاكوش، صرح مؤخرا لـ"الخليج 365"، إنه أهدى أغنية "بنت الجيران" للنجمة منى زكى، مشيرا إلى أنه يعشقها ويحب فنها، لذلك قرر أن يهدى تلك الأغنية لها، كما عبر عن سعادته عندما ردت منى زكى عليه ووجهت الشكر له عبر خاصة "الاستورى" بـ إنستجرام، قائلة: "شكرا يا حسن أوى، أنا كمان بحب أغانيك وصوتك والأغنية دى أحلى هدية.. شكرا يا أبو على كل الشكر".

وأشار شاكوش إلى أن منى زكى من النجمات اللاتى يحتفظن بنجوميتهن منذ ظهورها على الساحة الفنية، ويتابعها خاصة أنها تتمتع بشعبية كبيرة فى الوسط الفنى، موضحاً أن يتابع أغلب أعمالها السينمائية والدرامية.

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وكانت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش ومعه عدد من المطربين، قد حققت نجاحا كبيرا، وأصبحت منتشرة فى أوساط الشباب بشدة، ويتم طلبها خصيصاً فى الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها 44 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.