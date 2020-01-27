شكرا لقرائتكم خبر عن "لص بغداد" يقترب من 9 ملايين جنيه إيرادات بعد 5 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام تصدر الإيرادات اليومية فى شباك الذاكر لليوم الخامس على التوالى، وذلك منذ طرحه فى دور العرض السينمائية المصرية يوم الأربعاء الماضى الموافق 22 يناير، حيث اقترب من تحقيق 9 ملايين جنيه فى 5 أيام فقط، وذلك بعدما أضاف أمس الأحد ايرادات مليوناً و200 ألف جنيه على اجمالى ما حققه فى الأيام الماضية.

وجاءت تفاصيل ايرادات لص بغداد فى الـ 5 أيام كالتالي، الاربعاء مليون و150 ألف جنيه، الخميس 2 مليون و160 ألف جنيه، الجمعة 2 مليون و230 ألف جنيه والسبت مليون و600 ألف جنيه، والأحد مليون و200 ألف جنيه لتكون المحصلة 8 مليو و600 ألف جنيه، ومتوقع أن تزداد الايرادات خلال الفترة المقبلة مع بدء اجازة منتصف العام الدراسى.

Advertisements

فيلم "لص بغداد" مقرر فى دور العرض بدول الخليج وأمريكا وكندا بعد غداً الأربعاء 29 يناير الجارى، وهو بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد امام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.