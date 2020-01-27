بشأن هيفاء وهبي ونجوى كرم.. معلومات جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

لا يتوقف الحديث عن قضية قتيل فيلا نانسى عجرم، واليوم كشف موقع قناة LBCI اللبنانية عن تفاصيل جديدة فى القضية، التي يواجه فيها الدكتور فادي هاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، تهمة القتل العمد.

ووفقا للموقع، أكدت مصادر أن هناك الكثير من المعلومات الجديدة، التى أظهرتها الجهات المعنية بالاطلاع على "داتا الاتصالات" الخاصة بالقتيل، وأفراد عائلة الهاشم.

وذكر الموقع أنه فى الساعة الثانية صباحا من يوم الجريمة، دخل (القتيل) الفيلا وهو ملثم بهدف السرقة، إذ أشهر مسدسا بوجه زوجها فادي الهاشم، وعمد الأخير إلى إطلاق النار عليه من مسدس حربي، فأسقطه قتيلا، وعُثر بحوزة القتيل على موبايل دون شريحة (خط).

وتابع الموقع، أنه بمراجعة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أشارت بتوقيف مطلق النار والاستماع إلى شهادة زوجته نانسي نبيل عجرم، وأحمد زياب زهاب، سائق العائلة، وبعد الاستماع إلى إفادتهما تم ترك نانسي وأحمد.

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وبعد دراسة وتحليل الاتصالات، لم يتبين وجود تواصل بين رقم القتيل وأي من الأرقام الخاصة بالأشخاص المذكورين، كذلك تبين أن الدكتور فادي الهاشم الذي أقدم على قتل محمد الموسى يستخدم داخل عيادته رقمين، وقد تبين وجود تواصل بين القتيل وأرقام العيادة، فقد تم رصد اتصال صادر من رقم القتيل إلى عيادة الدكتور فادى الهاشم بتاريخ 20 مارس 2019، واستمر الاتصال 280 ثانية.

كما وجدوا اتصالا آخر صادر من رقم القتيل بتاريخ 22 من نفس الشهر، واستمر 76 ثانية، واتصال ثالث ولكن صادر من عيادة فادي الهاشم إلى القتيل محمد الموسى يوم 25 من الشهر ذاته واستمر 35 ثانية، واتصال رابع وارد إلى رقم عيادة فادي الهاشم من القتيل واستمر الاتصال 69 ثانية.

كذلك تبين فى التحقيقات أن القتيل قام بالبحث في جوجل عن نانسي عجرم وكذلك زوجها فادي الهاشم، ومكان سكنها وتفاصيل منزلها، بل أنه تبين أنه بحث عن هيفاء وهبي، وصور منزلها، وكذلك منزل نجوى كرم.

وأكمل موقع القناة سرده لجديد القضية: "من اللافت أنه قد تبين أن زوجة القتيل قامت بتاريخ 5 يناير بالبحث عن الموضوع بعنوان (قتل بعدما حاول سرقة فيلا نانسى عجرم.. مواجهة بين السارق وزوجها)".

يُذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم تعرض للسطو بغرض السرقة من قبل شاب، مما جعل زوجها فادي الهاشم يرديه قتيلًا بسلاحه الشخصي.