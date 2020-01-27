بعد عرض مسلسل اللعبة.. هذا ما قالته مي كساب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بوستر مسلسلها الجديد "اللعبة".

وكتبت: "شكرا على كل كلمة حلوة كتبتوها وبعتوها ليا، ونفسي أرد علي كل الناس بس حبكم كبير وكلامكم كتير، متشكرة من قلبي وأتمنى دايما أكون عند حسن ظنكم، مبروك لكل زمايلي الشاطرين الموهوبين النجاح، وألف حمد وشكر لله، اللعبة".

يُذكر أن مسلسل اللعبة، من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب ورجاء الجداوي، ومن إخراج معتز التوني، ويعرض عبر منصة شاهد.