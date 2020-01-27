محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بوستر مسلسلها الجديد "اللعبة".
وكتبت: "شكرا على كل كلمة حلوة كتبتوها وبعتوها ليا، ونفسي أرد علي كل الناس بس حبكم كبير وكلامكم كتير، متشكرة من قلبي وأتمنى دايما أكون عند حسن ظنكم، مبروك لكل زمايلي الشاطرين الموهوبين النجاح، وألف حمد وشكر لله، اللعبة".
يُذكر أن مسلسل اللعبة، من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب ورجاء الجداوي، ومن إخراج معتز التوني، ويعرض عبر منصة شاهد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عرض مسلسل اللعبة.. هذا ما قالته مي كساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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